Scalinata ostruita da sterpaglie, in via Libia servono interventi urgenti di pulizia

Gela. I residenti della zona, a poca distanza anche da tante attività commerciali, se ne lamentano da tempo. Ci furono attività autonome di pulizia, da parte di un gruppo di giovani. In via Libia, ad oggi, la situazione non migliora. La scalinata che porta verso il centro storico è completamente ricoperta da sterpaglie e verde incolto. La presenza di insetti e topi, per tanti che vivono tra quelle strade, purtroppo non è una novità.