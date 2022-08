Mourinho “chiama” Belotti ed esalta Zaniolo “Vorrei che rimanesse”

ROMA (ITALPRESS) – “Un altro attaccante dal mercato? Tiago Pinto sa quel che penso. Se è vero che Belotti vuole tanto venire alla Roma, posso dire che a me questo suo ‘feeling’ piace molto. Se viene o no, non lo so”. A dirlo l’allenatore della Roma, Josè Mourinho sul possibile arrivo dello svincolato Andrea Belotti. Alla vigilia del match contro la Cremonese, in occasione della seconda giornata di Serie A, l’ex Torino è ancora senza contratto. “A Salerno non ho mandato segnali a Pinto sul mercato – spiega il tecnico in conferenza stampa -. Se ho fatto quei cambi è perchè volevo vincere la partita. Non avevo in panchina un giocatore dello stesso livello di chi era in campo, Felix e Shomurodov non sono al livello di Zaniolo, Abraham e Dybala. Non ho questo privilegio”. E proprio a proposito di Zaniolo, lo Special One dice che “sta bene, fisicamente è agile e fresco. Per un giocatore con le sue caratteristiche non è facile resistere 90′ con quella intensità di gioco. Sul futuro bisogna chiedere a lui e a Pinto. Mi piacerebbe che rimanesse perchè è importante per noi, più di prima. Ha ancora l’età per crescere ma ora è diventato veramente un grande giocatore. E’ arrivato ad una maturità calcistica che gli permette di giocare ovunque”.Mourinho mette in guardia dal pericolo Cremonese, che verrà ospitata in un Olimpico sold-out. “All’estero la gente guarda la Roma con lo stadio pieno e ha un’impressione positiva. La nostra tifoseria è fantastica ma il sold out è anche una motivazione per gli avversari. La Cremonese non la vedo come una neopromossa, gioca con un’organizzazione definita e Alvini merita i complimenti. Ha giocatori di qualità. Sarà una partita difficile”. – foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).