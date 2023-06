Scc, operatori Filctem: “Relazioni sindacali con Eni sempre più deteriorate”

Gli operatori ancora fanno richiamo al nuovo accordo di fermata ritenendo che sia stato applicato in maniera discrezionale e restrittiva “a danno dei lavoratori e in numerosi casi non è stato retribuito con la dovuta puntualità il lavoro straordinario prestato, adducendo non meglio precisate e comunque troppo prolungate difficoltà tecniche”. “Per di più, il riferimento alla nuova flessibilità dell’orario di lavoro, la sua superficiale ed approsimativa implementazione ha prodotto innumerevoli trattenute sulla retribuzione dei lavoratori”. Il comitato contesta ancora un ricorso “anomalo e pretestuoso” alla formula della nomina per cantieri in regime semplificato che viene visto come un sistema privo di riscontro alla normativa di riferimento, finalizzato solo “a garantire ingiustificate tutele alle aziende committenti”. I dipendenti del Scc considerano infine “incomprensibile” il mancato collocamento degli operatori nel sito locale dopo anni di servizio in altri impianti. “Dopo decenni in cui Eni ha propinato lezioni sulla necessità del contenimento dei costi – si legge in una nota – Scc produce una diseconomia generata dagli oneri sostenuti per il finanziamento delle spese per il proprio personale in trasferta, mentre paradossalmente fa un ricorso abnorme, in tutte le aziende Eni del polo locale, alla collaborazione delle società contrattiste terze”. Secondo i lavoratori e il sindacato è anche necessario, nell’ottica dell’aumento delle commesse dalla consociata Eni Plenitude, procedere al reintegro degli organici “allineandoli alle previsioni di quanto sottoscritto al Mise sulla base del protocollo del 2014”. Non condividono la scelta aziendale finalizzata all’assunzione di operatori nei siti del nord Italia attingendo dalle ditte contrattiste e riconoscendo immediatamente massimi inquadramenti organizzativi “mentre ci si ostina pervicacemente a mantenere compressa la classificazione contrattuale dei tecnici Scc”. Tra gli altri aspetti, da tempo sindacato e lavoratori chiedono la collocazione di giovani tecnici gelesi.