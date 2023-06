Trofeo Aprilia Rs 660, una caduta stoppa la rimonta di Fabiano Fiaccabrino a Vallelunga

“Sono riuscito a rimontare dopo la partenza – commenta Fabiano Fiaccabrino – Purtroppo sono incappato in una caduta quando ero in sesta posizione. Avevo un buon ritmo e ho forzato. Capita – spiega – Rimane il rammarico perché i miei tempi sul giro erano di pochi decimi più alti rispetto ai primi”. Archiviata la tappa di Vallelunga, il talentuoso pilota gelese col numero 65 in carena, pensa già al prossimo appuntamento al Mugello. “Torneremo a correre al Mugello – conclude Fabiano Fiaccabrino – dove ho già corso. Sarà più facile mettere a punto la moto sperando di lottare per le posizioni che contano”.