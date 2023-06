“Scelte su Prg legittime”, respinto il ricorso della proprietaria di un’area

Gela. La proprietaria di un’area, destinata prima dell’approvazione della revisione del Prg ad attrezzature di interesse generale (istruzione superiore), ha chiesto che i giudici del Tar Palermo disponessero l’annullamento dello strumento di pianificazione e di tutti gli atti correlati. Il ricorso però non è stato accolto. Per i magistrati palermitani non ci furono scelte illegittime. Il nuovo Prg, infatti, colloca l’area nel “Parco Urbano”, in una zona che si affaccia su Montelungo. L’ipotesi che il terreno potesse invece essere usato per la realizzazione di una struttura scolastica, secondo i giudici era tramontata da tempo, “in quanto la quasi totalità dell’area già avente tale destinazione è oggi occupata da edilizia residenziale pubblica e la parte di proprietà della ricorrente non è adeguata alla realizzazione di una struttura da adibire a sede scolastica per forma, dimensioni e ubicazione”, si legge nelle motivazioni della sentenza. I magistrati richiamano il “provvedimento plurimotivato” rilasciato dagli uffici tecnici.