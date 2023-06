Seneca al classico e funzioni allo scientifico: oggi la seconda prova della Maturità

Gela. Quella di quest’anno è la prima maturità in tutto e per tutto “normale” dopo gli anni del Covid. La differenza fondamentale di quest’anno è che la seconda prova, quella di oggi, è di nuovo nazionale, cioè uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo invece che ideata dalle singole commissioni.

Come per la prova scritta di ieri il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato alle 8:30 la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce: il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell’indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all’Artistico).

Gli studenti del liceo classico dovranno cimentarsi in un brano di Seneca che si rivolge all’amico Lucilio. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.

Per quanto riguarda la prova di matematica allo scientifico, i due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione. Si tratta di problemi dall’approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre ”ruota quadrata”.