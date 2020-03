Scerra spaventa la capolista ma vince il Paternò 4-1

Gela. Per 44 minuti il Gela FC ha sognato l’impresa sul campo della capolista, che ha spento ogni entusiasmo nei secondi quarantacinque minuti. Il Paternò ha vinto 4-1 ma ha sofferto più di ogni previsione. Nei gialloneri debutto in porta per Bucaria, preso in settimana per sostituire lo squalificato Di Martino (che ne avrà per altre 4 partite) e rientro in campo dopo tre mesi per il difensore Matteo Parisi e l’attaccante Valenza.

La squadra di Catania inizia con il piglio giusto. Scerra porta in vantaggio il Gela Fc dopo 18 minuti. Il Paternò scosso reagisce ma trova il pari solo al 45’ con Carioto. Nella ripresa la maggiore caratura dei rossoblù esce fuori ed all’8’ La Piana la ribalta per il 2-1 del Paternò. Prima però grande occasione per Scerra per riportare in vantaggio i gialloneri. Al 23’ Carioto segna la sua personale doppietta ed al 38’ ancora La Piana mette il sigillo per il 4-1 finale. Domenica prossima il Gela ospiterà al Presti il Mascalucia.