Disordini tra tifoserie durante Paternò-Gela, denunce per otto tifosi: tre sono gelesi

Gela. Cinque ultras del Paternò e tre del Gela sono stati denunciati dal Commissariato di polizia di Adrano alla Procura di Catania per gli scontri avvenuti il 7 gennaio scorso allo stadio Falcone-Borsellino durante una gara di calcio del campionato di Eccellenza. In quell’occasione le tifoserie delle due squadre hanno tentato più volte, prima e durante la partita, di scontrarsi fisicamente. Tentativo non riuscito grazie alla presenza delle forze dell’ordine messe in campo dal Questore di Catania.