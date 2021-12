Schianto mortale nella notte, Conti: “Niscemi sconvolta, lutto cittadino per funerali”

Niscemi. Un’intera comunità sconvolta dal dolore, per la tragica fine di tre giovani, che ieri notte hanno perso la vita in uno schianto stradale. Gaetano Parisi, Rosario Quinci e Alessandro Cirrone, sono morti sul colpo. Un quarto giovane è stato trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il sindaco Massimiliano Conti, sui social, ha voluto esprimere tutto il dolore della città. “Dobbiamo stringerci tutti – ha detto – disporremo il lutto cittadino, non appena ci comunicheranno la data dei funerali. C’è una profonda tristezza, per queste famiglie distrutte dal dolore. Siamo sconvolti, scombussolati”.