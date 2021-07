“Sciatu’’, calcio e basket ripartono dall’azionariato popolare

Gela. Il desiderio di reagire ad una quotidianità spesso difficile da affrontare e di coinvolgere l’intera collettività nel rilancio concreto della propria città ponendo lo sport come volano. Questo l’obiettivo della campagna SCIATU promossa dalla SSD Gela e dalla Melfa’s Gela Basket che in poche settimane è riuscita ad ottenere ottimi risultati a tal punto da posticiparne la conclusione. I cartelloni della campagna pubblicitaria per sostenere l’azionariato popolare del Gela Calcio, della quadra di Calcio a 5 e della Melfa’s Gela Basket tappezzano la città e l’entusiasmo che si evince dai volti ritratti è emerso ancor di più durante la conferenza stampa di questa mattina presieduta da Maurizio Melfa che con soddisfazione ha evidenziato come la collettività ha mostrato grande interesse nel partecipare.

“Ringrazio coloro i quali hanno già dato la loro disponibilità o che si accingono a farlo nei prossimi giorni”, ha affermato lo stesso imprenditore gelese:”Per noi è molto importante perché tutto ciò dà forza per portare avanti con più ambizione i nostri progetti. Chi si è avvicinato a questa iniziativa ha dato anche un segnale d’amore verso la comunità e verso lo sport, comprendendo appieno come lo stesso possa divenire un volano economico, sociale e culturale per migliorare le sorti della nostra città”.

In occasione della conferenza stampa di questa mattina, Maurizio Melfa ha anche confermato che nei giorni scorsi si è proceduto con l’iscrizione della squadra di basket al campionato nazionale di Serie C Gold, alla contestuale richiesta di ripescaggio in Promozione del Gela Calcio ed in Serie C2 del Futsal. Numerosi sono adesso gli obiettivi che interessano le squadre di calcio e di basket della città per i quali si sta lavorando con il massimo impegno, mossi dall’intento comune di voler portare ulteriori soddisfazioni ad una collettività spesso incredula dei risultati positivi che il territorio potrebbe riuscire ad ottenere.