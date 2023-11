Scontro al vertice tra Gela e Modica per il primato

Servirà un grande sostegno del pubblico, che ha risposto presente in tutti gli altri quattro impegni casalinghi giocati fino ad ora. Non a caso, il Gela ha conquistato tre volte la vittoria e una volta il pareggio tra le mura amiche, a dimostrazione del fatto che il pubblico svolge a tutti gli effetti un ruolo da dodicesimo uomo in campo. Inamovibili nell’undici titolare di mister Mirko Fausciana i due centrali Gambuzza e Martinez, così come Tuvé e Rechichi sulle fasce. A centrocampo l’unico certo del posto è Gabri Alves, mentre D’Amico, Tomaino e Grasso si contendono due posti in tre. In attacco piena fiducia ai due esterni D’Agosto e Lo Giudice, mentre è tutto da vedere per Amaya, ancora a secco di gol. Tornerà a disposizione del tecnico gelese dalla prossima giornata Simone Abate.