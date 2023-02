Scuole e legali nel torneo della disputa, team di avvocati al lavoro insieme agli studenti

Gela. Il foro locale degli avvocati, attraverso il consiglio dell’ordine, e gli studenti del liceo classico “Eschilo” e dello scientifico “Vittorini”, per la prima volta si cimenteranno in un vero e proprio torneo di disputa. Dibattiti sulla sottile linea del “dire e contraddire” saranno a breve l’esito finale di un percorso di studio e confronto, avviato dal team di legali del foro locale che sta formando gli studenti, pronti invece alla gara di dibattito. Ad inizio settimana, si è tenuta una presentazione del progetto, che è stato sposato anche dai vertici del tribunale, con in testa il presidente Roberto Riggio. Un’iniziativa che trova il benestare della commissione Cnf in materia di progetti di educazione alla legalità (con gli avvocati Giuseppe Condorelli e Angela Mazzia). In questi mesi, sotto il coordinamento dell’avvocato Rosario Giordano (componente del consiglio dell’ordine e referente territoriale Pcto), i legali Giovanna Zappulla, Desiree Iaglietti, Laura Caci, Tiziana Ragusa, Federica Casisi, Guendalina Ruvio, Angelo Gaccione e la dottoressa Rosy Maganuco, hanno tenuto un ciclo di incontri e lezioni con gli studenti che faranno parte del gruppo che gareggerà e non solo.