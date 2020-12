Scuole riaprono, intesa tra Asp e amministrazione comunale

Gela, C’è l’intesa tra Asp e l’amministrazione comunale. A breve, dovrebbe essere comunicata la riapertura delle scuole. Il sindaco, dopo aver deciso di riattivare i mercati, adotterà la stessa scelta anche per gli istituti scolastici. Sono state ore di confronto tra l’amministrazione comunale e i vertici Asp. Le interlocuzioni sono state allargate alla commissione sanità. Per Asp, l’analisi dei dati esclude che le scuole in città siano a rischio contagio e i dati vengono considerati in riduzione. Non ci sarebbe il pericolo di focolai Covid.