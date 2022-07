Scuole, “road map interventi”: Morselli, “anche 600 mila euro contratto quadro”

Gela. Sulle scuole è in atto una ricognizione complessiva condotta attraverso gli uffici comunali e con interlocuzioni che riguardano direttamente i dirigenti. Il provvedimento che stanzia circa centomila euro per le manutenzioni straordinarie è solo una parte di quello che l’amministrazione comunale ha messo sulla bilancia per avere istituti più in linea con le esigenze. “Quei centomila euro – dice l’assessore Morselli – si aggiungono ad un contratto quadro da circa 600 mila euro, per gli interventi che riguardano tutti gli istituti. Come condiviso con gli uffici, l’obiettivo è di avere una road map degli istituti e delle esigenze principali in termini di manutenzioni. Ci sono poi il mutuo che è stato attivato per i lavori alla “Solito” e diverse procedure di finanziamento ancora in essere”. L’attività è in corso, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale, e l’assessore, che sulle scuole intende comunque arrivare a risultati tangibili, anticipa che si programmerà il contratto quadro anche per il prossimo anno.