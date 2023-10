Secondo tratto lungomare, si chiude procedura: convocata conferenza servizi

Gela. Si va verso la chiusura dell’intera procedura per l’avvio dei lavori del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. A fine mese è fissata la conferenza di servizi. La convocazione è stata emessa e trasmessa a tutti gli enti competenti sui pareri. Il progetto di riqualificazione prevede inoltre la demolizione degli ex lidi in disuso, “Eden” e “Conca d’oro”. Ci sono tutte le coperture e l’intervento rientra nella linea di “Rigenerazione urbana”. L’amministrazione comunale ha sostenuto il progetto, di fatto recuperandolo dopo il taglio del finanziamento dei fondi di “Patto per il sud”. Di recente, è stato garantito uno stanziamento ulteriore da circa un milione di euro per i costi correlati alle demolizioni dei due vecchi lidi.