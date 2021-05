Sempre più vaccinati in città, Trainito: “Altro sforzo, studenti aderiscano in massa”

Gela. I numeri del contagio da Covid in città sono ai minimi, dopo mesi di forte preoccupazione. La percentuale delle vaccinazioni continua a crescere e l’hub del PalaCossiga è ormai ritenuto un punto di riferimento. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito invita tutti a non abbassare la guardia e si rivolge soprattutto agli studenti e ai dirigenti scolastici. “Dobbiamo fare uno sforzo in più. Mi riferisco soprattutto ai giovani maturandi e lancio un appello ai dirigenti scolastici – dice – per stimolare ed invogliare i loro studenti a presentarsi domani in occasione dell’open day. Possono ottenere la somministrazione del vaccino monodose. In questo modo, potranno sostenere serenamente gli esami e trascorrere un’estate serena”.