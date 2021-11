“Senza aiuti falliamo”, coltivazioni locali distrutte dalla grandine: danni enormi

Gela. “Una vera e propria distruzione”. Gli agricoltori locali, già colpiti dalle carenze idriche e infrastrutturali, in queste ore contano i danni lasciati dall’ondata di maltempo e dalle grandinate, che si sono concentrate ieri. Enormi estensioni coltivate, tra Gela e Niscemi, sono state sferzate dalla pioggia e dalla grandine. Non è rimasto praticamente nulla. La Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali regionale ha scritto al presidente Nello Musumeci, all’assessorato regionale, al dipartimento agricoltura e a tutti gli ordini territoriali. Come spiega il presidente Piero Lo Nigro, c’è l’assoluta vicinanza a quanti hanno subito danni enormi. Allo stesso tempo, dalla federazione arriva la richiesta, alle istituzioni, di “attivare ogni utile intervento in favore delle categorie danneggiate”. C’è chi rischia di rimanere senza le produzioni che con tanta fatica erano state avviate, seppur con tutti i problemi legati all’assenza di acqua e alle dighe, quasi vuote. Perturbazioni come quella che ieri, in poche ore, si è abbattuta sul territorio locale, segnano l’ennesima crisi di un settore, che continua ad essere il principale a livello occupazionale, ma che è lasciato al suo destino.