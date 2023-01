Sequestro Luca, chiuso procedimento: giudici decideranno su ingente patrimonio

Gela. Il procedimento davanti ai giudici delle misure di prevenzione di Caltanissetta si è instaurato ormai due anni fa, a seguito della richiesta di confisca avanzata su un complesso di beni riconducibili al gruppo imprenditoriale Luca, per un valore di circa sessanta milioni di euro. Furono due i provvedimenti che si susseguirono rispetto alla sfera patrimoniale degli imprenditori, coinvolti nell’inchiesta “Camaleonte” e attualmente a processo per quei fatti davanti al collegio penale del tribunale di Gela. Gli stessi imprenditori hanno sempre respinto le pesanti contestazioni, ribadendo di essere stati nel tempo vittime delle richieste mafiose e mai contigui ai clan. La richiesta di confisca è stata però avanzata perché secondo gli inquirenti i beni degli imprenditori, impegnati in settori come la vendita di automobili e l’immobiliare, rientrerebbero anche in presunti rapporti con la criminalità. Nel corso del procedimento, i giudici nisseni hanno autorizzato la nomina di periti per valutare l’entità effettiva del patrimonio e ricostruirne la liceità. Le difese hanno optato per consulenti di parte. In settimana, si è conclusa la discussione finale delle parti.