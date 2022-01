Serie C Gold, un addio nella Melfa’s Gela Basket

Un’occasione per accrescere la preparazione atletica dei ragazzi e riportare il quintetto al massimo delle sue potenzialità. Ma, come ogni cosa, “il troppo dopo un po’ storpia”. Un’attesa, quella della ripresa che giorno dopo giorno inizia ad essere sempre più estenuante. I biancorossi non vedono l’ora di tornare in campo e rivivere quell’adrenalina che solo il campionato può dare. “Questo periodo di stop prolungato ha fatto bene da un certo punto di vista perché abbiamo recuperato un po’ di acciaccati ma è chiaro anche che i ragazzi vogliono adesso rientrare in campo – afferma il coach dei biancorossi – Sono 20 giorni che tiriamo di giusto con il preparatore atletico, Oscar Cammilleri, e i ragazzi si sono mostrati piuttosto disponibili – continua – Onestamente sono rientrati in forma dal periodo di stop e questo vuol dire che hanno messo impegno anche negli allenamenti individuali. Sono veramente contento”. Restano ancora 3 match da disputare, uno dei quali il recupero della partita contro gli Svincolati prevista per il 19 dicembre, ma annullata per un caso di positività all’interno del roster biancorosso. Domenica, tra le mura del PalaLivatino, la Melfa’s Basket, quarta in classifica con 8 punti, ospiterà il Cus Catania, in penultima posizione con 4 punti. Fischio d’inizio previsto per le 20. “Ci aspettiamo una grande partita – esclama il coach Salvatore Bernardo – Dobbiamo divertirci perché questi ragazzi lo meritano – continua – Abbiamo vissuto un periodo non facile, lo sappiamo tutti, ma adesso ci stiamo allenando alla grande. Dobbiamo portare punti a casa e, quindi, accettiamo la sfida”.