Servizi sociali, Gnoffo: “Da Costa difesa d’ufficio del sindaco, attivare educativa domiciliare”

Per Gnoffo, oltre a trovare una soluzione per l’home care premium, bisognerebbe riattivare l’educativa domiciliare. “Colgo l’occasione per sollecitare l’attivazione di un altro servizio importante, l’educativa domiciliare, a sostegno della genitorialitá e a favore della famiglia e dei minori attraverso un programma di interventi di carattere psico-sociale ed educativo. Anche in questo caso – aggiunge – il sindaco ha riferito di difficoltà legate alla situazione finanziaria. Anche qui rappresenta il falso. Invito l’assessore al ramo ad attivare in tempi brevissimi questo servizio che consente al Comune di sostenere molte famiglie in difficoltà. Invito, infine, il sindaco a mostrare maggiore attenzione alle tematiche legate alla disabilità e ad utilizzare maggiore cautela nelle dichiarazioni. Rimane fermo il fatto che questa città ha perso autorevolezza”.