Servizio rifiuti, intesa per assunzioni nel cantiere locale: firmano tutte le organizzazioni sindacali

Gela. L’accordo è complessivo e vale per tutte le sigle sindacali, compresa l’Usb tra le più critiche rispetto alle modalità di passaggio dei lavoratori del servizio rifiuti destinati all’approdo tra le fila dell’in house Impianti Srr. A Mazzarino, in Comune, è stata siglata l’intesa per il cantiere di Gela, che entro ottobre partirà proprio con Impianti Srr. L’amministratore Giovanna Picone e il presidente Srr Vincenzo Marino hanno coordinato il tavolo con le parti sociali. L’assessore all’ambiente Ivan Liardi ha rappresentato l’amministrazione comunale. Si è concordato, alla fine, sul modus operandi, che passa dalla clausola sociale e dall’assunzione diretta dei lavoratori attualmente in forza a Tekra. Liardi e i sindacati presenti hanno però aperto la porta anche all’opzione per quei lavoratori in passato alle dipendenze di Tekra “che potrebbero avere il diritto all’assunzione”. Quindi, il bacino potrebbe ampliarsi, assicurando ulteriori innesti nel personale dell’in house. “Era importante dare questa possibilità – dice Liardi – c’è stato il pieno accordo dei sindacati, di Impianti e della Srr4”. In totale, allo stato, sono 114 gli operai che saranno assorbiti per il cantiere locale. Su Piazza Armerina, invece, il conteggio è a 43. Il presidente Srr Marino e l’amministratore Impianti Picone si ritengono soddisfatti per quello che definiscono “un secondo evento storico che fa seguito a quello della clausola sociale già applicata ai lavoratori delle Cinque Terre”. Il segretario Ugl Andrea Alario conferma l’importanza dell’obiettivo raggiunto. “Come organizzazione sindacale, anche attraverso una relazione trasmessa – precisa – abbiamo sempre sostenuto l’applicabilità della clausola sociale, secondo le modalità previste dalla normativa”.