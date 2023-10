Servizio rifiuti, “non ci sono tempi lunghi per ritiro mastelli”: “Nessun costo aggiuntivo”

Gela. “Non si facciano allarmismi inutili”. L’assessore all’ambiente Ivan Liardi, rispetto al nuovo servizio rifiuti, spiega che per il ritiro dei mastelli da parte dei cittadini non ci sono lunghe attese. “Invito chi ha diritto, tramite il turno già stilato, a recarsi tranquillamente nell’area di Settefarine e a ritirare il kit previsto – dice Liardi – vogliamo che tutti collaborino. Non devono esserci problemi di sorta. Impianti sta dando le massime garanzie e l’impegno sul servizio è massimo. Spero che questi allarmi, non veritieri, non facciano desistere i cittadini”.