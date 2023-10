Gal valli del golfo, turismo sostenibile e hospitality al centro dell’incontro

Gela. Stamattina presso la pinacoteca comunale gli assessori Francesca Caruso per Attività Produttive e Salvatore Incardona per l’agricoltura hanno incontrato gli stakeholder locali per esporre insieme al direttore del Gal Valli del Golfo Giuseppe di Dio, la nuova strategia di sviluppo locale per il 2023-2027. GAL è l’acronimo di Gruppo di Azione Locale generalmente società composte da soggetti pubblici e privati, voluti dall’Unione per favorire lo sviluppo locale di un’area rurale considerata svantaggiata.

Questa iniziativa ambiziosa mira a promuovere uno sviluppo locale condiviso e sostenibile, coinvolgendo l’intera comunità dei 4 comuni: Vittoria, Gela, Comiso e Acate.

Turismo sostenibile, info point all’interno delle riserve naturali e hospitality sono gli argomenti centrali su cui è stato articolato l’incontro.

“Vogliamo emulare attività importati come quelle dell’Etna che registrano grandi successi nella categoria dell’hospitality, in particolare con le cantine che permettono di vivere delle esperienze a 360°. Ciò permetterà alle aziende locali di avere maggiore visibilità a livello internazionale ” ha dichiarato il direttore del Gal Valli del Golfo Giuseppe di Dio.