Servizio rifiuti, riunione con Impianti: misure di miglioramento e i pagamenti chiesti dalla società

È stato deciso di rendere più precisa la programmazione per evitare che alcune zone vengano trascurate, con particolare riguardo alle periferie. Erano presenti per il Comune, oltre al sindaco Lucio Greco, l’assessore Ivan Liardi, il dirigente Mario Picone, l’architetto Rosario Città, i geometri Luigi Buttiglieri e Fabrizio Pellitteri; per la Srr Impianti c’erano la responsabile tecnica, Grazia Cosentino e il consulente Diego Stagnitto. Per la Srr Ato Cl 4 c’era il presidente, Vincenzo Marino. “La riunione verteva sulle condizioni contrattuali, perchè ad oggi abbiamo quattro mensilità in sospeso – dice l’ingegnere Cosentino – e questo mette a rischio i pagamenti degli stipendi. Non si discuteva di inefficienze del servizio che non esistono. Settimanalmente, sulla programmazione, faremo il punto insieme al Dec. Impianti ha massima attenzione per tutte le zone della città. Sulle mensilità che ci devono, ci è stato riferito che il certificato di dicembre verrà emesso domani. Sulle altre, saranno sbloccate a seguire. Speriamo che non ci siano altre sanzioni che non riguardano il servizio ma aspetti burocratici e amministrativi”.