Servizio rifiuti, sindacati chiedono accesso agli atti: “Anche per contratto e offerta”

Gela. Il tavolo sindacale, per il nuovo servizio rifiuti, si riunirà giovedì, dopo il recente slittamento. Prima del vertice con l’amministratore della “Impianti Srr” (l’ingegnere Giovanna Picone), diverse sigle sono tornate a chiedere di acquisire atti, che ritengono fondamentali. Le segreterie di Usb (con Luca Faraci), Fit-Cisl (con Mario Stagno), Snalv (con Manuel Bonaffini), Filas (con Carmelo Giallombardo) e Uil-trasporti (con Filippo Manuella), hanno scritto all’Anac, all’Ispettorato del lavoro, ma soprattutto all’amministratore della “Impianti” e alla Srr4. La stessa “Impianti” ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti per tutti i Comuni dell’ambito. Non è ancora arrivato un accordo per il passaggio dei lavoratori da Tekra alla società in house e soprattutto per il caso di Gela la situazione è ancora più intricata. I sindacati chiedono di accedere all’atto di conferimento dell’incarico al rup del servizio in house e alla relazione illustrativa “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prevista”. Nella comunicazione, inoltrata anche alla prefettura, si richiede ancora di visionare l’offerta della società in house, l’analisi di congruità, i disciplinari tecnici per ogni Comune, le linee guida per la redazione del contratto di servizio e proprio il contratto. Per i sindacati, infatti, bisogna fare chiarezza sulle modalità del servizio e anzitutto sull’inquadramento contrattuale dei lavoratori. Le sigle che li rappresentano, in più occasioni, hanno spiegato che il passaggio dovrà avvenire con la copertura di contratti a tempo indeterminato. I dubbi, però, non mancano. La “Impianti Srr”, che è una società in house, non può attivare un passaggio di cantiere, alla stregua di aziende private. Al momento, l’unica possibilità sembra quella di stipulare contratti a tempo determinato, per tutti i lavoratori del servizio.