Servizio rifiuti, sindacati convocano un’assemblea di tutti i lavoratori

Gela. La proroga a Tekra per il servizio rifiuti in città scade a fine mese e non sembrano esserci troppi spiragli per l’avvio delle attività in house, in assenza allo stato anche del contratto attuativo. Tra i lavoratori attualmente in forza a Tekra iniziano a maturare tanti timori, anzitutto sul prossimo futuro. I sindacati del settore, compatti, non intendono accettare eventuali passaggi da agenzie interinali. Per domani, intanto, è stata indetta un’assemblea, su richiesta delle segreterie di Usb, Fit-Cisl e Filas.