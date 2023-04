Servizio rifiuti, Srr e Impianti convocano i sindacati: vertice per le assunzioni dirette

Gela. Sarà la clausola sociale, riconosciuta anche dall’assemblea dei sindaci della Srr4, a dettare le procedure di assunzione dei lavoratori del servizio rifiuti e di quelli che operano nella piattaforma integrata di Timpazzo. I professionisti incaricati di definire il loro parere hanno dato l’assenso all’assorbimento diretto tra le fila di Impianti Srr, l’in house che copre il servizio rifiuti (a breve dovrebbe partire anche in città) e gestisce il sistema di Timpazzo. Tutti gli operai della raccolta rifiuti che già lavorano nei Comuni dell’ambito verranno assunti senza passare da procedure concorsuali, come invece era stato previsto inizialmente. Ora, si va alla fase di concertazione con i sindacati, che sono stati convocati per mercoledì prossimo. L’inconto è previsto in Comune a Mazzarino. Il presidente Srr Vincenzo Marino e l’amministratore di Impianti Giovanna Picone hanno firmato la convocazione diramata alle organizzazioni sindacali del comparto. La clausola sociale comunque non soppianterà del tutto l’iter dei concorsi, che era già partito per essere poi sospeso. I posti da coprire con nuove assunzioni nella pianta organica di Impianti verranno assegnati proprio al termine di procedure ad evidenza pubblica. L’in house avrà probabilmente una pianta organica in costante ampliamento, anche perché è stato approvato il mutamento dello statuto che consentirà di operare come centrale unica di committenza e di occuparsi della riscossione dei tributi per conto dei Comuni dell’ambito. L’assorbimento diretto toccherà anche i lavoratori locali della raccolta rifiuti, ancora alle dipendenze di Tekra.