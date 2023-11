Servizio rifiuti, Ccr da avviare nell’ex autoparco: Impianti Srr ha trasmesso progetto per pareri

Gela. Il nuovo servizio rifiuti è attivo in città da oltre un mese e i numeri della raccolta differenziata, sulla base dei dati resi pubblici, sono già pervenuti alla soglia fissata del 65 per cento. La società in house Impianti Srr ha fatto partire le attività e sta, in parallelo, cercando di definire ulteriori passi che non riguardano solo l’impiantistica della piattaforma integrata di Timpazzo. Manca infatti un Centro comunale di raccolta, un punto sul quale in passato ci furono attività di indagine dei pm della procura. La Regione autorizzò uno stanziamento di poco superiore ad un milione di euro, selezionando il progetto presentato dall’amministrazione comunale. Sono passati due anni da allora e oggi, anche per questioni tecniche attinenti agli uffici palermitani, l’intero iter è del tutto fermo e il finanziamento potrebbe rischiare di saltare. Impianti Srr, attraverso il management guidato dall’ingegnere Giovanna Picone, adibirà a Ccr l’area dell’ex autoparco comunale, lungo un tratto della 115 Gela-Vittoria.