“Sfiduciare Greco è come fargli un favore”, Ascia: “E’ lui che deve portare la soluzione”

Gela. “La sfiducia? Sarebbe come fare un favore al sindaco. Invece, è lui che deve trovare una soluzione, visto ciò che ha causato”. Il consigliere comunale del movimento “Rinnova”, Alessandra Ascia, ieri nel corso della lunga seduta del civico consesso è stata tra i meno convinti rispetto alla procedura attivata dal segretario generale Loredana Patti e che a breve farà giungere in aula le misure correttive. “Aggiustamenti” praticamente obbligati e che i consiglieri, di fatto, non potranno respingere. Le stesse misure correttive, inoltre, non escludono comunque la decadenza del civico consesso. La vicenda dei conti del municipio si sta facendo sempre più intricata ma Ascia non ritiene che la sfiducia possa essere la soluzione. “Sicuramente, io ma anche il consigliere del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia e l’indipendente Paola Giudice non firmeremo la mozione – aggiunge – prima il sindaco deve portare la soluzione. Non può cavarsela così facilmente”. Già da tempo, i tre consiglieri d’area progressista hanno posto un confine politico netto, non ritenendo che ci siano le condizioni per condividere una sfiducia con il centrodestra. Ascia, ieri l’ha fatto capire in maniera esplicita, è convinta che la procedura attivata dal dirigente Patti sia “una forzatura”. “Non capisco come si faccia a portare delle misure correttive senza avere atti finanziari approvati – dice ancora – a cosa verranno applicate queste misure? Come si fa a valutare se ci sia un vero squilibrio finanziario dell’ente? Non abbiamo dati o cifre precise. Anche nella segnalazione fatta dal segretario generale si legge che comunque sono in corso verifiche. Quindi, perché effettuare la segnalazione se non ci sono ancora conclusioni dettagliate?”.