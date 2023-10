“Sia un cambiamento vero, basta solite proposte”, Alario: “Pd e civici? Hanno governato la città”

Gela. Nell’area progressista non mancano incontri e valutazioni in atto, nel tentativo di mettere insieme un quadro complessivo che possa fare da sostegno ad un progetto per le prossime amministrative. “Rinnova”, movimento civico che in consiglio comunale scelse di aderire all’intergruppo “Unità progressista”, potrebbe avere un ruolo non di secondo piano. I dirigenti hanno praticamente definito la lista da presentare. Sulle alleanze, invece, pongono una condizione quasi esclusiva. “Serve un cambiamento radicale. Non possiamo confrontarci con chi ha già governato la città dimostrando di non aver maturato risultati – dice il medico Giampaolo Alario tra i fondatori del gruppo – tutti si intestano iniziative e leggi ma di concreto la città non ha visto nulla. E’ distrutta, non giriamoci troppo intorno. Per questa ragione, non ci interessano confronti con chi magari ha in testa solo la candidatura a sindaco senza anteporla ad un vero progetto. Non ci si siede ad un tavolo, iniziando da “io sono candidato”. Servono idee e progetti”. I dirigenti di “Rinnova” continuano ad avere interlocuzioni con i grillini del Movimento cinquestelle. “Avremo un incontro anche nel fine settimana – prosegue Alario – abbiamo buoni rapporti con Italia Viva. Pd e “Una Buona Idea”? Onestamente, non so cosa vogliano fare. Non dimentichiamoci che hanno governato la città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Forse, ora, hanno cambiato prospettiva. Non so dire. Non abbiamo avuto incontri. Di certo, c’è bisogno di chiarezza da pare di tutti. Donegani è candidato? Ma per il Pd oppure per il laboratorio “PeR”? Non si comprende bene”. Per Alario e per il gruppo di “Rinnova”, le priorità passano dagli investimenti e dalla sanità. “Il continuo attacco verso un ospedale che viene quotidianamente delegittimato – aggiunge – non aiuta affatto. La sanità locale può migliorare solo con le proposte da attuare. Sul piano degli investimenti, bisogna fare tanto e fortunatamente Eni sta rispettando le previsioni. Ma chiaramente bisogna andare oltre e coinvolgere l’intero tessuto locale, soprattutto senza perdere finanziamenti”. Alario preme sul tasto del “cambiamento radicale”, pure nello scenario politico.