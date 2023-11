Sic Zps, costi maggiorati e dubbi su competenza commissione: anche un accesso agli atti

Gela. Un aggravio di spese probabilmente inutile per le pratiche di edilizia privata relative ad interventi in aree di vincolo? Quella delle zone protette è da sempre una tematica assai delicata. La tutela ambientale va assicurata in un territorio nel tempo ferito dall’impatto dell’industria pesante. Però, a Palazzo di Città qualcosa non starebbe andando per il verso giusto. Lunedì prossimo sarà trattata un’interrogazione sul tema, a firma dei consiglieri progressisti, Virginia Farruggia, Alessandra Ascia e Paola Giudice. Vogliono chiarimenti direttamente dall’amministrazione comunale circa la commissione Sic Zps, ricostituita lo scorso anno per garantire il proprio vaglio su procedure per progetti che toccano le aree di vincolo. Di fatto, nell’interrogazione, richiamando anche il decreto assessoriale della Regione dello scorso giugno, si precisa che in realtà pure per gli interventi di edilizia privata che ricadono in zone di Rete natura 2000, rientranti a loro volta nelle aree naturalistiche e protette, la competenza a rilasciare atti autorizzativi “spetta all’ente parco”, nel caso di specie la Riserva Biviere. L’intervento della commissione Sic Zps, invece, starebbe determinando non solo un allungamento dei tempi notevole ma inoltre un onere economico maggiorato per ogni pratica da evadere, fino a 1.500 euro (a carico dei richiedenti). Per i consiglieri di “Unità progressista”, ci sono troppe evidenze a riprova che la disciplina in materia non è attuata sulla base di quanto deciso anche dalla Regione.