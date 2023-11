Sincero, “su dissesto nessuno pensi di sottrarsi e poi di proseguire con i gettoni delle commissioni”

“Dimissioni di Greco? E’ una boutade bella e buona. Tutti sappiamo che il sindaco non si dimetterà e probabilmente, fosse per lui, andrebbe avanti anche oltre il proprio mandato. Io spero che tutti siano in aula e che non ci sia qualcuno magari convinto che forze come la nostra salveranno ancora una volta la situazione, consentendo poi a chi si sarà limitato a fare da semplice spettatore di proseguire come se nulla fosse e di riunirsi in commissione con tanto di gettone. Questo è escluso. Come hanno spiegato il consigliere Virginia Farruggia e il nostro esponente Terenziano Di Stefano, o tutti partecipano attivamente oppure il consiglio può anche andare a casa in anticipo. In quel caso, faremo tutti il gioco del sindaco che punta a rimanere da solo e forse meriterebbe di gestire in solitaria una crisi finanziaria che non è stato in grado di risolvere”. I “responsabili” si prefiggono ormai uno scenario piuttosto chiaro, non faranno da parafulmine politico né al primo cittadino né al centrodestra che si prepara alla campagna elettorale per le prossime amministrative.