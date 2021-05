Skeet, Alberto Maganuco trionfa alla prima del campionato estivo

Per Alberto Maganuco si tratta di una conferma, dopo il terzo posto conquistato alla finale nazionale. In verità, nella prima sessione aveva chiuso in terza posizione, alle spalle di Cantavenera ed Infurna che avevano centrato 23 piattelli, prima di scolpire il migliore risultato di giornata e volare in testa alla classifica. La manifestazione ha richiamato l’interesse degli amanti della specialità. Alla prima tappa del campionato estivo Fitav si sono presentati ben trenta tiratori. La seconda prova si terrà nello storico campo di tiro a volo a Montelungo.