Slitta il dibattito sulla relazione del sindaco: consiglio da remoto per i debiti

Gela. I casi di positività al Covid, che negli ultimi giorni si sono registrati anche all’assise civica e tra le fila della giunta, hanno indotto il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ad optare per una seduta, da remoto. Questa sera, l’aula si riunirà virtualmente, per dare seguito all’ordine del giorno, dopo che ieri non si è raggiunto il numero legale. Non ci sarà, però, la discussione sulla relazione annuale del sindaco. Sammito, con la situazione attuale e la necessità di effettuare collegamenti da remoto, senza un dibattito in presenza, ha deciso di rinviarla alla prima seduta utile, ma in presenza, tra i banchi dell’aula. Questa sera, quindi, i consiglieri, da remoto, valuteranno i quindici debiti fuori bilancio, che sono ancora da esitare.