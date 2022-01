Somministrazione dei vaccini al gelo, al Palacossiga il riscaldamento è guasto

In città la vicenda continua a passare inosservata col il sindaco, Lucio Greco, distratto dalle polemiche interne a Forza Italia e dalle accuse rivolte all’assessore alla Sanità Nadia Gnoffo. Di sicuro la mancanza di un impianto di riscaldamento all’hub vaccinale a Marchitello non contribuisce a rendere sereno il clima tra utenti e operatori sanitari sfociato in un’aggressione. Sulla stessa era intervenuto il sindacato infermieristico Nursind parlando di “vicenda davvero incresciosa”. Anche il primo cittadino oggi ha condannato il gesto. Intanto, dall’Asp di Caltanissetta, Benedetto Trobia, coordinatore degli hub vaccinali della provincia, annuncia nuove regole che disciplinano le somministrazioni delle dosi di vaccino, in vigore da domenica (15 gennaio), per tutti gli over 12. L’open day è previsto solo per le prime dosi, mentre la seconda vaccinazione verrà programmata dopo aver effettuato la prima. Le terze dosi saranno inoculate solo con prenotazione sulla piattaforma regionale. Da lunedì, il termine tra seconda e terza dose è passato da 150 giorni a 120 giorni. La terza dose è permessa anche nella fascia di età 12-15 anni, solo se si tratta di soggetti fragili.