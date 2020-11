Sono in prima linea sulle ambulanze, autisti da mesi senza straordinari pagati

Gela. Sono tra quelli in prima fila nell’emergenza Covid. Ai sei autisti delle ambulanze che operano quotidianamente in una situazione di allerta costante, Asp non ha ancora riconosciuto gli straordinari. Da quanto emerge, mancano emolumenti almeno dallo scorso maggio, con tutte le conseguenze del caso. Nonostante il mancato riconoscimento delle somme, i sei autisti continuano comunque a prestare la loro attività, in un periodo di grave emergenza, con il numero dei contagi che in città è ancora alto.