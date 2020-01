Sospetto caso di meningite, donna in Astanteria per mancanza di posti letto

Gela. Una donna di 70 anni è ricoverata in osservazione breve per un sospetto caso di meningite. La malcapitata viene mantenuta da ieri in Astanteria, isolata in una stanza dedicata ma destinata anche allo stoccaggio dei viveri. In attesa di un esito da parte del laboratorio analisi la pensionata potrebbe essere trasferita in una struttura sanitaria più qualificata del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” dove ormai da due anni è stato soppressa l’unità operativa di Malattie infettive.