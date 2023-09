Sp8 Gela-Butera, un tratto chiuso: niente transito, semaforo non garantisce sicurezza

Gela. Gli ostacoli lungo la Sp8 Gela-Butera non mancano mai. Il tratto, fondamentale per collegare i due centri, da tempo è in condizioni al limite, con evidenti cedimenti. Più volte, ci sono state segnalazioni di cittadini e organizzazioni sindacali. Adesso, anche il semaforo posto per regolare la circolazione non garantisce la sicurezza minima. E’ stata disposta la chiusura dell’arteria viaria, al chilometro 16. La conferma arriva dal sindaco buterese Giovanni Zuccalà. E’ in atto un confronto con il Libero Consorzio di Caltanissetta. Pare che ci siano rassicurazioni sulla riapertura entro sabato.