“Spaccata” alla gioielleria, l’estorsione per la refurtiva: appello per i due coinvolti

Gela. Le condanne risalgono all’estate dello scorso anno e il collegio penale del tribunale individuò responsabilità, per estorsione, sia a carico di Giacomo Di Noto che per la posizione di Dario Gagliano. Entrambi furono coinvolti nell’indagine successiva alla “spaccata” della gioielleria “Rachele”, in centro storico. Nei loro confronti si è aperto il giudizio di appello. I difensori, gli avvocati Flavio Sinatra e Cristina Alfieri, hanno impugnato le condanne. Per Di Noto, in primo grado, la pena è stata definita ad otto anni e quattro mesi di detenzione; cinque anni, invece, per Gagliano. Secondo gli investigatori, operarono da tramite, riuscendo a far recuperare gran parte della refurtiva ai proprietari dell’attività. Il bottino ammontò, secondo gli agenti di polizia del commissariato, a non meno di settantamila euro, tra monili e preziosi. L’accusa di ricettazione è caduta al termine del giudizio di primo grado ma è rimasta quella di estorsione. I titolari della gioielleria, secondo la ricostruzione, avrebbero anche fatto avere un orologio Hamilton a Di Noto, per favorire la restituzione di quanto era stato rubato. Per il colpo, arrivarono tre condanne. Di Noto e Gagliano invece avrebbero fatto da intermediari.