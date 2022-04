“Fronte comune sui temi del rilancio? Rimane valido”, Pd: “Manca passo in avanti di Greco”

Gela. Una parte dell’attuale maggioranza ha più di una remora nel riavviare il dialogo con il Partito Democratico, ma allo stesso tempo proprio i dem non hanno notato un concreto “passo in avanti” del sindaco Lucio Greco, al quale si sono rivolti con la proposta di un “fronte comune”. E’ emerso anche questo durante il confronto della segreteria cittadina del partito, riunita dal segretario Guido Siragusa. I democratici, come ribadiscono da settimane ormai, non tornano indietro e sono pronti ad un tavolo comune, anche con il sindaco, sui temi dello sviluppo economico, a partire da industria e agricoltura. “Un silenzio su questi temi equivale ad un aggravio delle condizioni economiche del nostro tessuto sociale ed economico. E’ evidente come sia necessario e impellente un confronto, incentrato su proposte concrete e fattibili, tenendo lontano quanto più possibile la sterile polemica politica, fomentata da chi fa prevalere gli interessi elettoralistici su quelli generali di una comunità. Bisogna abbandonare la politica del facile annuncio, che oggi vede temi come quelli della portualità e dell’agricoltura, che sono tragedie economiche per gli operatori del settore, trasformati in slogan elettoralistici, fatti propri dall’attuale governo regionale e dai suoi supporter locali”, si legge in una nota del segretario dem Siragusa e dei dirigenti cittadini del partito. La “ricetta” proposta dal Pd è quella già indicata dallo stesso Siragusa ma anche dal segretario provinciale Peppe Di Cristina. “In merito all’agricoltura, giova evidenziare che la proposta del riutilizzo delle acque reflue, concreta, fattibile e soprattutto economica, risponde alle esigenze degli agricoltori e va nella direzione del concetto di riutilizzo, che sta alla base delle politiche nazionali ed europee in tema di rispetto dell’ambiente. Ed ancora, sul tema industria si rende indispensabile infrastrutturare la zona ex Asi. Riteniamo che sia urgente procedere nella individuazione di risorse per realizzare con immediatezza il collegamento tra la strada consortile e gli assi viari della Gela-Catania e Gela-Vittoria. Inoltre, partendo dalla considerazione che non si può far disperdere il know how del nostro apparato produttivo, legato alla metalmeccanica, è necessario riavviare un percorso progettuale per la realizzazione dello Yard fortemente collegato con il rilancio del porto industriale. Pensiamo – aggiungono i dem – che sia un errore affrontare temi tipici del rilancio economico di un territorio, come Cis, accordo di programma e Pnrr, senza il contributo fattivo dei partiti di governo e per questo anche attraverso i referenti nazionali sono state avviate importanti interlocuzioni per garantire l’apporto necessario alle istituzioni locali anche se a nostro modo di vedere è necessario che si dialoghi fattivamente”. Nella disamina complessiva rientrano le somme delle royalties estrattive, “quest’anno in forte aumento”, spiegano dalla segreteria del partito. “Dovrebbero rappresentare in buona parte quelle risorse economiche necessarie a consentire gli interventi proposti, anche perché la loro chiara destinazione ex lege è quella del risanamento ambientale e del rilancio economico del territorio e non quella della spesa corrente”, si legge nella nota.