“Spaccate” e rapine, abbreviato per Frazzitta: al riesame per il colpo al supermercato

Gela. E’ accusato di una lunga sequenza di furti e “spaccate”, ma anche della rapina ad un market, in centro storico. Per il ventunenne Piero Francesco Frazzitta, si procederà con il rito abbreviato e il gup del tribunale, il giudice Ersilia Guzzetta, ha autorizzato la riunione di due procedimenti, scattati a seguito di altrettante ordinanze di arresto, lo scorso anno emesse proprio nei confronti del giovane. Per i poliziotti del commissariato e per gli stessi magistrati della procura, il giovane avrebbe preso di mira diverse attività commerciali, spesso tabaccherie che venivano “spaccate”. Nella disponibilità di Frazzitta sono stati ritrovati decine di gratta&vinci, ma anche parecchia refurtiva, che gli inquirenti collegano ai colpi messi a segno. In aula, si sono presentati i titolari di alcune attività “visitate” e la responsabile locale della Croce Rossa (la sede venne danneggiata probabilmente sempre dall’imputato). Nessuno si è però costituito parte civile. Il legale del giovane, l’avvocato Davide Limoncello, aveva già inoltrato richiesta di accedere ad un rito alternativo e il ventunenne verrà comunque giudicato in un procedimento che compatta insieme più contestazioni. In aula, si tornerà a novembre.