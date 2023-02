Sparatoria ad Aci Sant’Antonio, un morto

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) (ITALPRESS) – È morto all’ospedale di Acireale un uomo di 52 anni, vittima di una sparatoria, mentre si trovava su un marciapiede, fuori da un circolo ricreativo di caccia ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. È stato colpito da 8 spari: due l’hanno centrato alla schiena e, nonostante l’immediato ricovero al nosocomio più vicino e un intervento chirurgico per tentare di salvargli la vita, non ce l’ha fatta. Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della compagnia di Acireale, per capirne dinamiche e motivazioni, dopo l’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Catania.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).