Spari in via Venezia, feriti non sono in gravi condizioni: indagine per individuare chi ha agito

Gela. Le indagini dovrebbero consentire di risalire all’identità di chi ha sparato, nel pomeriggio di oggi, nel cuore di via Venezia. Non meno di sei colpi di arma da fuoco esplosi in sella ad uno scooter. L’obiettivo pare fosse un’utilitaria sulla quale viaggiavano due persone, un uomo e una donna. Hanno entrambi riportato ferite ma non sono in gravi condizioni. Il quarantaseienne Salvatore Azzarelli ha traumi ad una gamba ed è attualmente in ospedale. L’altra ferita è una familiare. Azzarelli ha diversi precedenti penali e di recente è stato sottoposto a procedimenti per violazione delle misure e nell’ambito di un’indagine su un incendio che danneggiò due auto e una moto. Nell’azione messa a segno in via Venezia, chi ha agito pur puntando sull’auto dei feriti ha colpito anche una Opel, con a bordo due persone. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze. Nella zona, sono diversi i sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’intera dinamica. Non è escluso che gli inquirenti sentano i feriti.