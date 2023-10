“Spicchi di felicità”, il successo di Cacciuolo: da Napoli a Gela, una vita dedicata al lavoro

La vita di Daniele Cacciuolo, partenopeo nel sangue e nel cuore, è stata tutta in salita. Per lui, partito dai vicoli di Napoli, culla della sua amata pizza, non ci sono state scorciatoie né sconti. Come molti, ha cercato la fortuna al nord, ma si è scontrato con mille difficoltà per trovare un impiego e farsi un nome.

Poi, un giorno, nella sua vita ha fatto irruzione Marzia, e si è innescata una catena di eventi che lo ha fatto approdare in Sicilia. Lì, finalmente, ha realizzato il sogno di aprire una pizzeria tutta sua.

Nel 2016, Daniele apre “Bella Napoli” sul lungomare di Gela, un successo immediato che si rinnova di anno in anno, coronato dall’assegnazione del primo spicchio del Gambero Rosso nel 2019 e del secondo nel 2022.

Il libro per Daniele arriva dopo diversi traguardi: prima l’esperienza a casa Sanremo come pizzaiolo ufficiale, poi la conquista del primo posto nel contest di all food sicily sulle migliori pizzerie di sicilia; due spicchi gamero rosso e il ruolo di protagonista di un format su gambero rosso channel, in onda su sky.