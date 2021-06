“Srr e Impianti hanno pure organizzato una festa”, Farruggia: “Greco ha apprezzato?”

Gela. Il consiglio di amministrazione della Srr4 è stato confermato, con la guida del sindaco di Butera Filippo Balbo, affiancato dai primi cittadini di Mazzarino e Delia. In questi giorni, l’intero sistema locale dei rifiuti è al centro di interessi convergenti, con la Regione che ha individuato Timpazzo, per alleggerire la pressione dei rifiuti che non possono più essere conferiti a Lentini. I grillini del Movimento cinquestelle, da settimane, sono in prima linea e hanno più volte contestato la linea della Regione ma anche i silenzi del sindaco Lucio Greco. Il consigliere comunale Virginia Farruggia, che ai vertici della Srr aveva già spiegato che l’attuale modalità di gestione del sistema non è affatto in linea con i principi dell’economia circolare, non ha neanche gradito il “rinfresco”, organizzato ieri dai vertici della stessa Srr e della controllata “Impianti Srr”. Per festeggiare la ricorrenza di un anno esatto dall’avvio della nuova fase gestionale, incentrata su Srr e Impianti Srr, tutti i sindaci dell’ambito sono stati invitati in un locale, in provincia di Enna. “Volendo fare un consuntivo, dopo un anno della gestione “virtuosa” della Srr4 e della Impianti Srr, possiamo dire che nulla è cambiato per le tasche dei cittadini che continuano ad attenersi al calendario della raccolta differenziata, seppur sempre meno fiduciosi che il loro impegno possa servire a rendere migliore il contesto nel quale vivono, con una città sempre più sporca. C’è lo spettro di ritrovarsi a vivere in un territorio scelto quale discarica della Regione e c’è anche un’amministrazione che, oltre a non ritenere importante politicamente avere un assessore all’ambiente e quindi ai rifiuti, forse il sindaco è convinto di cavarsela bene anche da solo – dice Farruggia – non riesce a prendere una posizione determinata e determinante per le sorti del Comune in tema di rifiuti. Ma se nulla è cambiato per le tasche dei cittadini, lo stesso non possiamo dire per la Srr4 e la Impianti Srr, che già qualche mese fa hanno acquistato mezzi per i Comuni e per festeggiare un anno di gestione “virtuosa” hanno anche organizzato una festa conviviale per condividere gli obiettivi raggiunti. Certo, se l’avessero organizzata nel territorio della provincia sud di Caltanissetta, magari qualche ristoratore avrebbe potuto apprezzare l’iniziativa, ma così non è stato infatti è stato scelto un locale fuori dal territorio nisseno”. All’invito ha risposto il sindaco Lucio Greco, nonostante i rapporti all’interno della Srr non siano dei migliori e lo stesso primo cittadino ha anche spiegato di non essere stato messo al corrente dei recenti piani della Regione su Timpazzo.