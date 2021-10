Trasferta a Pachino per l’Ssd Gela, biancazzurri con tre assenze

“Ci siamo preparati bene, sappiamo anche il valore dell’avversario e, di conseguenza, in settimana i ragazzi hanno dato il massimo per affrontare la partita di domenica contro il Pachino – afferma l’allenatore dell’SSD Gela, Mirko Fausciana – Spero che i ragazzi ripetano la stessa prestazione con l’intensità che abbiamo visto domenica al Vincenzo Presti”. Una squadra che continua a dimostrare la giusta determinazione, ma essendo il campionato ancora all’inizio, come sottolineato dall’allenatore, è fondamentale continuare ad allenarsi e fare sacrifici. Ancora incerta la formazione che il mister Mirko Fausciana sceglierà di schierare in campo. Certo, però, è che Deoma, Brasile e Bentivegna, rimasti infortunati nelle precedenti partite, non potranno affrontare il Pachino.