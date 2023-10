Stavolta la Serie A è più di un sogno per il Palermo

L’occasione che si è presentata al Palermo negli ultimi anni permette ai tifosi rosanero di sognare in grande. Probabilmente la Serie A non è più un miraggio per la squadra di calcio siciliana.

Infatti, da quando City Football Group ha investito nell’acquisizione della maggior parte delle quote azionarie della società, lo scenario ha preso una svolta ben più che positiva. Nella stagione 22/23, dopo una sessione di mercato mirata ed efficace, il Palermo è riuscito ad ottenere buoni risultati, sfiorando la qualificazione ai playoff.

Ma affrontare il campionato di massimo livello nazionale comporta studi e strategie non indifferenti e probabilmente non forzare la mano per la promozione è stata una scelta saggia e lungimirante.

Con una holding inglese di proprietà araba alle spalle disposta ad investire ingenti somme, la società rosanero possiede delle concrete possibilità per diventare protagonista a sorpresa all’interno dei palcoscenici più importanti. Le risorse finanziarie che oggi la squadra detiene, permettono progetti di larga veduta e la sessione di mercato dell’estate del 2023 ne è la prova.

Ad oggi la rosa del Palermo ha un valore che si aggira sui ventisei milioni di euro, dopo averne investiti più di dieci durante la finestra estiva da poco conclusa, e questo sottolinea quale sia il vero obiettivo di questa stagione: la conquista della promozione.

D’altronde questo scenario era stato previsto anche da giornalisti di grande spessore come Mario Sconcerti, che, poco dopo l’acquisizione della società da parte del City Football Group, aveva affermato che la squadra del capoluogo siciliano sarebbe potuta diventare una tra le società più forti e competitive in territorio nazionale nel giro di pochi anni.

Al momento il Palermo occupa la parte alta della classifica, ma è fatto ben noto che il campionato di Serie B è tutt’altro che semplice. Nella scorsa stagione infatti, il Palermo ha dimostrato di avere difficoltà in trasferta collezionando parecchie sconfitte. Ma le sorprese non sono mancate ed è capitato che in partite ostiche sia riuscito a conquistare i tre punti, evidenziando quanto questa competizione sia complicata e quanto i pronostici della Serie B siano imprevedibili, anche in partite all’apparenza dall’esito scontato.