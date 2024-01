Il laterale spagnolo Dopico Uroz al Gela C5 per tentare il miracolo salvezza

La sua prima esperienza in Italia risale sei anni fa al Prato in Serie A2, poi esperienze in Puglia con San Ferdinando e Torremaggiore, intervallate da una stagione a Modena dove ha conquistato la promozione in B. In Italia ha anche giocato a Recanati e Real Casalgrandese. Ora l’avventura al Gela C5, ultimo in classifica e senza una vittoria in campionato in serie B. Chissà che possa portare nuovo entusiasmo.