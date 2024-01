Futsal, mister Fecondo ritrova Da Sousa per la gara contro Marsala

Gela. Sfida complicata per il Gela Futsal, il cui prossimo avversario sarà il Marsala, quarto in classifica in piena zona playoff. A guidare i marsalesi il fenomeno spagnolo Jorge Tendero, autore nel solo girone d’andata della bellezza di 24 reti in 11 partite. Numeri da capogiro per un talento che ha già annichilito i biancazzurri nel loro esordio in Serie B con una manita. La gara si concluse poi col risultato di 6-4.