“Stella cadente” condanne definitive in Cassazione, eseguiti quattro provvedimenti di carcerazione

Gela. La scorsa settimana, come abbiamo riferito, la Cassazione ha confermato le condanne per gli imputati coinvolti nel blitz “Stella cadente”. Avevano scelto il rito abbreviato. La pena più consistente è stata pronunciata nei confronti del boss Bruno Di Giacomo, in appello destinatario di una pena a vent’anni di detenzione. A suo carico insistevano le maggiori accuse. Subito dopo la decisione dei giudici romani, i poliziotti del commissariato e quelli della mobile di Caltanissetta hanno effettuato interventi per eseguire i provvedimenti di carcerazione, nei confronti dei condannati non sottoposti allo stato a misura.